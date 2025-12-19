এইমাত্র
  • টেকনাফের পাহাড় থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার
  • পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার
  • যশোর কারাগারে বাড়ছে বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা!
  • স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক
  • বাবার কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল হাদির
  • নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ
  • ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ মার্কিন দূতাবাসের
  • এনসিপি নেত্রী রুমীর দাফন সম্পন্ন
  • মানবতার গল্পে বদলে গেছে অসহায় দম্পতির জীবন
  • নওগাঁয় বিদ্যুতের তারের সুরক্ষায় সাড়ে ৫'শ তালগাছ ন্যাড়া!
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশে আসবে হাদির মরদেহ, শনিবার জানাজা

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:০৮ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:০৮ এএম

    শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশে আসবে হাদির মরদেহ, শনিবার জানাজা

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:০৮ এএম

    সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির মরদেহ দেশে ফেরানোর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে তাঁর মরদেহ বহনকারী ফ্লাইট ছাড়ার কথা রয়েছে। দেশে পৌঁছানোর পর ঢাকায় জানাজা ও দাফনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

    জানা গেছে, বাংলাদেশ বিমানের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবে মরদেহটি। ফ্লাইটটি সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটের দিকে ঢাকায় অবতরণের সম্ভাবনা রয়েছে।

    এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টায় সিঙ্গাপুরের অ্যাঙ্গুইলা মসজিদে শরিফ ওসমান বিন হাদির প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। দেশে পৌঁছানোর পর শনিবার বাদ জোহর ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা হবে। জানাজা শেষে দাফনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে।

    শরিফ ওসমান বিন হাদি ছিলেন ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আলোচিত তরুণ রাজনৈতিক নেতাদের একজন। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন ও কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন।

    হাদির মৃত্যু এবং মরদেহ দেশে আনার খবরে তাঁর অনুসারী ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মহলে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

    আরডি

    ট্যাগ :

    ওসমান হাদি মরদেহ জানাজা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…