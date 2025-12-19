শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশে আসবে হাদির মরদেহ, শনিবার জানাজা

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির মরদেহ দেশে ফেরানোর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে তাঁর মরদেহ বহনকারী ফ্লাইট ছাড়ার কথা রয়েছে। দেশে পৌঁছানোর পর ঢাকায় জানাজা ও দাফনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।
জানা গেছে, বাংলাদেশ বিমানের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবে মরদেহটি। ফ্লাইটটি সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটের দিকে ঢাকায় অবতরণের সম্ভাবনা রয়েছে।
এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টায় সিঙ্গাপুরের অ্যাঙ্গুইলা মসজিদে শরিফ ওসমান বিন হাদির প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। দেশে পৌঁছানোর পর শনিবার বাদ জোহর ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা হবে। জানাজা শেষে দাফনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে।
শরিফ ওসমান বিন হাদি ছিলেন ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আলোচিত তরুণ রাজনৈতিক নেতাদের একজন। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন ও কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন।
হাদির মৃত্যু এবং মরদেহ দেশে আনার খবরে তাঁর অনুসারী ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মহলে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।
আরডি