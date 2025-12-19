ওসমান হাদির মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক: মির্জা ফখরুল

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে এক শোক বার্তায় বিএনপি মহাসচিব বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পতনের পর একটি চক্র দেশে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির ওপর হামলা ও পরবর্তী সময়ে মৃত্যু সেই অপতৎপরতারই বহিঃপ্রকাশ।
মির্জা ফখরুল বলেন, গণতন্ত্র, ভোট ও নির্বাচনের শত্রুরাই হাদিকে হত্যার উদ্দেশে হামলা চালায়। গুরুতর আহতাবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে ফেলতেই এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, এসব দুষ্কৃতিকারী সন্ত্রাসীদের কঠোরভাবে দমন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জানমাল রক্ষায় দল-মত নির্বিশেষে সব শ্রেণিপেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তা না হলে ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তি দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করার চেষ্টা আরও জোরদার করবে।
শোকবার্তায় শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব। একই সঙ্গে তিনি নিহতের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
আরডি