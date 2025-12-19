এইমাত্র
  • টেকনাফের পাহাড় থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার
  • পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার
  • যশোর কারাগারে বাড়ছে বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা!
  • স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক
  • বাবার কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল হাদির
  • নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ
  • ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ মার্কিন দূতাবাসের
  • এনসিপি নেত্রী রুমীর দাফন সম্পন্ন
  • মানবতার গল্পে বদলে গেছে অসহায় দম্পতির জীবন
  • নওগাঁয় বিদ্যুতের তারের সুরক্ষায় সাড়ে ৫'শ তালগাছ ন্যাড়া!
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলা চেষ্টা

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৯ এএম
    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৯ এএম

    চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলা চেষ্টা

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৯ এএম

    ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে ঘটনাটি ঘটে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

    প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওসমান হাদির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল ছাত্র-জনতা বাসভবনের দিকে মিছিল করে। নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিলেও তারা বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে।

    পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ঘটনাস্থল থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে ওই এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বাসভবনের সামনে সেনাবাহিনী ও অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন রাখা হয়েছে।

    চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ জানান, ‘এটি কোনো সংগঠিত হামলা ছিল না। হঠাৎ করে বস্তি এলাকা থেকে ৪০–৫০ জন এসে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে। কয়েকটি পাথর গেটের ভেতরে পড়েছিল। তখন পুলিশ দ্রুত অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’

    হাসিব আজিজ আরও বলেন, পুলিশের দ্রুত ও পেশাদার ভূমিকার কারণে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার পুলিশকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন বলে জানান তিনি।

    আরডি

    ট্যাগ :

    চট্টগ্রাম ভারতীয় হাইকমিশনার হামলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…