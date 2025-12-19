এইমাত্র
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    রাজধানী

    এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি প্রথম আলো কার্যালয়ের আগুন

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:২২ এএম
    এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি প্রথম আলো কার্যালয়ের আগুন

    রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে এ ঘটনা ঘটে।

    জানা যায়, আগুন লাগার পর প্রায় এক ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে ফায়ার ফাইটাররা আগুন নিয়ন্ত্রণে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুন এখনো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

    ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট।

    এর আগে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এদিন রাতে বিক্ষুব্ধ জনতা শাহবাগের দিক থেকে মিছিল নিয়ে প্রথম আলো কার্যালয়ে সামনে উপস্থিত হন। এ সময় তারা প্রথম আলো ও ভারতবিরোধী নানা স্লোগান দেন। এক পর্যায়ে কিছু লোকজন অফিসের ভেতরে প্রবেশ করে ভাঙচুর করেন। এছাড়া কার্যালয়ের সামনে অগ্নিসংযোগও করেন। একই সময়ে ডেইলি স্টার ভবনেও হামলার ঘটনা ঘটে।

