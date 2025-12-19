এইমাত্র
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    জাতীয়

    প্রথম আলো কার্যালয়ের আগুন পুরোপুরি নিভেছে

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৯ এএম
    প্রথম আলো কার্যালয়ের আগুন পুরোপুরি নিভেছে

    সংগৃহীত ছবি

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার ভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এরপর প্রায় ১০ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নেভাতে সক্ষম হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার পর দেখা যায় নিজেদের কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট। তবে যেকোনো ঝুঁকি এড়াতে আরেকটি ইউনিট এখনও ঘটনাস্থলে কাজ করছে। তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে আগুন নির্বাপণের ঘোষণা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

    সরেজমিনে দেখা যায়, আগুনে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ের বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। সকাল থেকে ভবনের ভেতরে ধোঁয়ার দেখা মিললেও এখন আর তেমন নেই। আশপাশের ভবনেও আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। তবে আগুন দেওয়া ভবনটির নিচতলায় প্রথমা প্রকাশনের কার্যালয় ছিল। আগুনে এ কার্যালয় পুরোপুরি পুড়ে গেছে।

    এদিকে, সকাল থেকেই প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমাতে থাকেন উৎসুক জনতা। ঘটনাস্থলে রয়েছেন সিআইডির বিশেষজ্ঞরা। এ ছাড়া পরিদর্শন করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। সবমিলিয়ে আগুন পুরোপুরি নিভলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়তে থাকে সাধারণ মানুষের আনাগোনা। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তৎপর দেখা গেছে।

    প্রমঙ্গত, বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পরই প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষুব্ধরা। আগুন লাগার ঘণ্টাখানেক পর আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট।

