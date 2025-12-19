এইমাত্র
টেকনাফের পাহাড় থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার
পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার
যশোর কারাগারে বাড়ছে বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা!
স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক
বাবার কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল হাদির
নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ
ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ মার্কিন দূতাবাসের
এনসিপি নেত্রী রুমীর দাফন সম্পন্ন
মানবতার গল্পে বদলে গেছে অসহায় দম্পতির জীবন
নওগাঁয় বিদ্যুতের তারের সুরক্ষায় সাড়ে ৫'শ তালগাছ ন্যাড়া!
আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
জাতীয়
ফের বিক্ষোভে উত্তাল শাহবাগ
সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট
প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:০২ পিএম
সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট
প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:০২ পিএম
ফের বিক্ষোভে উত্তাল শাহবাগ
সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট
প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:০২ পিএম
সংগৃহীত ছবি
বিক্ষোভ
উত্তাল
শাহবাগ
চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত
পে-স্কেল নিয়ে অবশেষে যেসব সিদ্ধান্ত হলো
গুলিবিদ্ধ হওয়ার ৩ ঘণ্টা আগে ফেসবুকে যা লিখেছিলেন ওসমান
জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে হাদি: চিকিৎসক
হাদিকে গুলি: হামলাকারীদের গ্রেপ্তার নিয়ে ডিএমপির বিজ্ঞপ্তি
প্রধান উপদেষ্টাকে ফোন করে শোক জানালেন জাতিসংঘ মহাসচিব
বিএনপির ৪ নেতা সুখবর পেলেন
ফের নির্বাচিত হলেন নেপালের জেন-জি আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী অলি
ওসমান হাদির সর্বশেষ অবস্থা জানালেন চিকিৎসক
৩৫ বাংলাদেশিকে নাগরিকত্ব দিলো ভারত
হাদিকে গুলি: আদালতে যে তথ্য দিলেন ফয়সালের স্ত্রী ও বান্ধবী
সর্বশেষ প্রকাশিত
টেকনাফের পাহাড় থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার
পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার
যশোর কারাগারে বাড়ছে বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা!
স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক
সিঙ্গাপুরে হচ্ছে না ওসমান হাদির জানাজা
রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ অফিস গুঁড়িয়ে দিলো বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা
‘আধিপত্যবাদবিরোধী সমাবেশের’ ডাক সাদিক কায়েমের
বাবার কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল হাদির
নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ
আমেরিকা আগুন নিয়ে খেলছে, হুঁশিয়ারি চীনের
