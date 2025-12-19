এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    আমেরিকা আগুন নিয়ে খেলছে, হুঁশিয়ারি চীনের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৩ পিএম
    তাইওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব অনুমোদনের তীব্র সমালোচনা করেছে চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গোউ জিয়াকুন জানান, তাইওয়ান দ্বীপকে অস্ত্রসজ্জিত করা অব্যাহত রাখা মানে আগুন নিয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়া। এই তৎপরতা তাইওয়ান প্রণালির শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

    মূলত এর মাধ্যমে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেন চীনা মুখপাত্র।

    বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জিয়াকুন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে তাইওয়ানকে অস্ত্রসজ্জিত করার এই বিপজ্জনক পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

    যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাইওয়ানের কাছে উন্নত অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপ ‘এক চীন’ নীতি এবং চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত তিনটি যৌথ চুক্তিকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে।

    চীনা কূটনীতিক জোর দিয়ে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ চীনের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তাইওয়ান প্রণালি জুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করবে এবং তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোর কাছে সম্পূর্ণ ভুল বার্তা পাঠাবে।

