    আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ

    বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় নড়াইলের লোহাগড়ায় দোয়া ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার নলদী ইউনিয়নের মিঠাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

    বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মো.মাহফুজুর রহমান এ আয়োজন করেন। দোয়া মাহফিল শেষে প্রায় ৫০০জনকে কম্বল প্রদান করা হয়।

    এ সময় নলদী ইউনিয়ন বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মশিয়ার রহমান মোল্যা, সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত হোসেন মোল্যা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. রাজ্জাক বিশ্বাস, লোহাগড়া উপজেলা বিএনপির সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মো.আশরাফুল বিশ্বাস, নড়াইল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সদস্য খান মেজবাহ উদ্দিন, লোহাগড়া উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আতিয়ার বিশ্বাস, যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জান্নাতুল বিশ্বাস, নলদী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. মিজানুর রহমান, মো. জাহাঙ্গীর খান খোকন, আহাদ বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

