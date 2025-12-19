এইমাত্র
  • টেকনাফের পাহাড় থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার
  • পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার
  • যশোর কারাগারে বাড়ছে বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা!
  • স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক
  • বাবার কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল হাদির
  • নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ
  • ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ মার্কিন দূতাবাসের
  • এনসিপি নেত্রী রুমীর দাফন সম্পন্ন
  • মানবতার গল্পে বদলে গেছে অসহায় দম্পতির জীবন
  • নওগাঁয় বিদ্যুতের তারের সুরক্ষায় সাড়ে ৫'শ তালগাছ ন্যাড়া!
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    শিক্ষাঙ্গন

    ‘আধিপত্যবাদবিরোধী সমাবেশের’ ডাক সাদিক কায়েমের

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬ পিএম

    ‘আধিপত্যবাদবিরোধী সমাবেশের’ ডাক সাদিক কায়েমের

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদ ও চলমান আন্দোলন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে রাজধানীর শাহবাগে ‘আধিপত্যবাদবিরোধী সমাবেশ’ আয়োজনের ডাক দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ কর্মসূচির কথা জানান তিনি।

    ফেসবুক পোস্টে সাদিক কায়েম লিখেন, ‘ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সেনানী শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদিকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং বিপ্লবী সংগ্রাম জারি রাখতে ছাত্র-জনতা মাঠে থাকবে।’

    ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর সারাদেশের সব মসজিদে ওসমান হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত। এদিন দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত শহীদ হাদি চত্বরে ‘আধিপত্যবাদবিরোধী সমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হবে।

    কর্মসূচিতে দেশের আপামর ছাত্র-জনতাকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সাদিক কায়েম বলেন, ওসমান হাদির রক্তের আমানত এই লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    সমাবেশ সাদিক কায়েম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…