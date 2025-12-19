রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ অফিস গুঁড়িয়ে দিলো বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শহীদ শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের মহানগর কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।
শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর) ভোর রাতে ভাংচুর শেষে আন্দোলনকারী চলে যান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে বুলডোজার নিয়ে এসে নগরীর কুমারপাড়ায় অবস্থিত আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙা শুরু হয়। এরপর ঘণ্টাখানেক সময় ধরে প্রথমে একটি বুলডোজার দিয়ে দোতলা অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর আড়াইটার দিকে আরও একটি বুলডোজার নিয়ে এসে ভাঙার কাজ শুরু হয়। এসময় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
এর আগে হাদি হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে রাত ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এসে অবস্থান নেয়। এসময় তারা আওয়ামী লীগ ও ভারত-বিরোধী নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
একই সময় রাজশাহীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এনসিপি ও জুলাই ৩৬ মঞ্চের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে বুলডোজার দিয়ে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুর করা হয়।
এর আগেও গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছিল।
বোয়ালিয়া থানার পরিদর্শক মো. আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা বুলডোজার ব্যবহার করে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুর করেছে।
