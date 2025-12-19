এইমাত্র
  • টেকনাফের পাহাড় থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার
  • পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার
  • যশোর কারাগারে বাড়ছে বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা!
  • স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক
  • বাবার কবরের পাশে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল হাদির
  • নড়াইলে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া-শীতবস্ত্র বিতরণ
  • ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ মার্কিন দূতাবাসের
  • এনসিপি নেত্রী রুমীর দাফন সম্পন্ন
  • মানবতার গল্পে বদলে গেছে অসহায় দম্পতির জীবন
  • নওগাঁয় বিদ্যুতের তারের সুরক্ষায় সাড়ে ৫'শ তালগাছ ন্যাড়া!
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

    মো. আরিফুল হক রুবেল, পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:০৫ পিএম
    মো. আরিফুল হক রুবেল, পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:০৫ পিএম

    পুঠিয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

    মো. আরিফুল হক রুবেল, পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:০৫ পিএম

    নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমকে (৩২) গেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টর দিকে উপজেলার কাঁঠালবাড়ীয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর আলম পুঠিয়া পৌরসভার কাঁঠালবাড়িয়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে।

    বিষয়টি নিশ্চিত করে পুঠিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘দেশজুড়ে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে যৌথবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় পুঠিয়া উপজেলা জুড়ে অভিযান চলমান রয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীর আলমকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

    ইখা

    ট্যাগ :

    রাজশাহী পুঠিয়া ছাত্রলীগ গ্রেপ্তার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…