এইমাত্র
  • কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হবে ওসমান হাদিকে
  • ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
  • ঢাকায় পৌঁছেছে হাদির মরদেহ
  • ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান
  • ছায়ানটে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
  • চৌহালীতে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ
  • সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরের টোকন নিহত
  • জয়পুরহাটে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
  • কেরানীগঞ্জে গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার
  • বড়াইগ্রামে ভুয়া সাংবাদিক দম্পতির বিরুদ্ধে পৃথক এজাহার
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    পরিক্ষা যেন ক্ষুদে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উৎসব

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:১৯ পিএম
    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:১৯ পিএম

    পরিক্ষা যেন ক্ষুদে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উৎসব

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:১৯ পিএম

    প্রথমবারের মত পাবনার ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হলো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পরিক্ষা। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও শেকড় মজবুত করতে এই উদ্যোগ সহায়ক বলে মনে করছেন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা। ছোটদের এই বড় পরীক্ষা যেন আতুর ঘরের এক সাহসী দীপশিখা। বেশ আগ্রহ নিয়েই যেন প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে উপজেলার ৩২টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রায় ৬ শতাধিক ক্ষুদে শিক্ষার্থী।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে সকাল ১০ টা থেকে শুরু হওয়া এ বৃত্তি পরিক্ষায় অংশগ্রহন করতে সকাল থেকে কেন্দ্রের মাঠে পরিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমাগম দেখে মনে হচ্ছে পরিক্ষা যেন ক্ষুদে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের একটি উৎসব।

    ঈশ্বরদী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এ বৃত্তি পরিক্ষায় কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ হামিদুর রহমান।

    পরিক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের অপেক্ষাকৃত অভিভাবকরা জানিয়েছেন, ‘এই বৃত্তি পরীক্ষা আমাদের কাছে এবং আমার সন্তানদের কাছে একটি উৎসব-উদ্দিপনার মত মনে হচ্ছে। বৃত্তি পেতেই হবে -এমন কোন বিষয় না। তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও প্রতিযোগী হওয়ার মানসিকতা তৈরির লক্ষ্যে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহন করিয়েছি যাতে তারা শুধু খেলাধুলা নয় বইমুখীও হতে পারে।’

    ঈশ্বরদী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হামিদুর রহমান বলেন, ‘বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এ বৃত্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান নিশ্চিতের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগী করে তুলতে সহায়ক হবে। শুধু তাই নয় এ সব পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার সঠিক মুল্যায়নও সম্ভব হবে বলে আমি মনে করছি।’

    ঈশ্বরদী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সাঈদ বলেন, ‘আমাদের এ্যাসোসিয়েশনের আওতায় ৩২টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ শতাধিকের বেশি শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তাদের আগ্রহ ও অভিভাবকদের দেখে মনে হচ্ছে এটি কোন উৎসবে পরিনত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই ও প্রতিযোগিতা পড়াশোনায় এগিয়ে থাকতে এ পরীক্ষাগুলো সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।’

    এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্র সচিব মোঃ রিয়াজুল ইসলামের সার্বিক তত্ববধানে অনুষ্ঠিত এ বৃত্তি পরীক্ষার হল সুপারের দায়িত্বে ছিলেন এ্যাসোসিয়েশ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সাঈদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান পলাশ, ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এস এম রাজা, ঈশ্বরদী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ আক্তার পান্না, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব পাবনা জেলা শাখার সভাপতি হাফিজুর রহমান, বাঁশেরবাদা ডিগ্রি কলেজের সাবেক সহকারি অধ্যাপক আতাউল হত নান্নু, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব আশিকুর রহমান লুলুসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকসহ প্রমুখ।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ঈশ্বরদী বৃত্তি পরিক্ষা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…