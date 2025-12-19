এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৩৬ পিএম
    তারাগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ নজরুল গ্রেপ্তার

    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে তারাগঞ্জ থানা পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তারাগঞ্জে তার নিজ চেম্বার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হযেছে তা এখনও জানায়নি পুলিশ।

    ডাঃ নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন তারাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এক মেয়াদে উপজেলা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

    তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ রুহুল আমিন বলেন, 'তিনি এখন থানায় রয়েছেন। শুক্রবার তাকে জেল হাজতে পাঠানো হবে। কোন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা এখন বলা যাচ্ছে না।'

    ট্যাগ :

    তারাগঞ্জ রংপুর আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

