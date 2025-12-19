কেরানীগঞ্জে গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার

ঢাকার কেরানীগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে আনুমানিক এক লাখ ৬৮ হাজার টাকা মূল্যমানের ৫ দশমিক ৬ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০।
র্যাব সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০-এর একটি আভিযানিক দল ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন ইকুরিয়া বেপারীপাড়া এলাকার মিরেরবাগ কবরস্থানের পাশ থেকে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় ওই স্থান থেকে গাঁজাসহ এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মোঃ সাগর (৩২) তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ইকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা। র্যাব জানায়, অভিযানে উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য এক লাখ ৬৮ হাজার টাকা।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে র্যাব জানায়, মোঃ সাগর একজন পেশাদার মাদককারবারি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অবৈধভাবে গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক সংগ্রহ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন।
উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
র্যাব আরও জানায়, মাদক সমাজ ও যুবসমাজের জন্য মারাত্মক হুমকি। এ কারণে মাদক নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করছে র্যাব। ভবিষ্যতেও মাদক, অস্ত্র ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে র্যাব-১০।
ইখা