জয়পুরহাটে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

    দেশজুড়ে

    মাহফুজ রহমান, জয়পুরহাট প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:১৩ পিএম
    জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের এক সদস্যসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালে জেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের কাশিরা বাজারে ইউপি সদস্য সেলিম হোসেনের ব্যক্তিগত কার্যালয় থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

    নিহত সুজন মণ্ডল (২৭) আক্কেলপুর উপজেলার কাশিরা কুমিরপাড়া গ্রামের ওসমান মণ্ডলের ছেলে। তিনি পেশায় মাইক্রোবাসচালক ছিলেন। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মারুফা আক্তার বাদী হয়ে আক্কেলপুর থানায় মামলা দায়ের করেন।

    নিহতের স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে একই উপজেলার পাইকর দারিয়া গ্রামে কুদ্দুসের বাড়িতে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে সুজন মণ্ডলকে আটক করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সেলিম হোসেন। এরপর স্থানীয়দের হাতে সুজন গণপিটুনির শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

    স্বজনদের অভিযোগ, পরে ইউপি সদস্য সেলিম হোসেন গ্রাম পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সুজনকে কাশিরা বাজারের হাট অফিসে নিয়ে যান এবং সেখানে রাতভর আটকে রাখা হয়। পরদিন সকালে ইউপি সদস্যের ব্যক্তিগত কার্যালয়ের ভেতরেই সুজনের মৃত্যু হয়। এরপর ঘটনাটি ভিন্ন খাতে নিতে মরদেহটি একটি গাছে ঝুলিয়ে রেখে সংশ্লিষ্টরা পালিয়ে যান।

    ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ইউপি সদস্য সেলিম হোসেন পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

    এ বিষয়ে আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন রেজা বলেন, নিহতের স্ত্রী ইউপি সদস্যসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

