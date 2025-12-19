সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরের টোকন নিহত

এইমাত্র
    খোরশেদ আহম্মেদ, দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:২১ পিএম
    সৌদি আরবের জেদ্দায় সড়ক দুর্ঘটনায় নজরুল ইসলাম টোকন (৪৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সৌদি আরবের ভোর রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

    নজরুল ইসলাম টোকন জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চর আমখাওয়া ইউনিয়নের মৃত হোসেন আলীর ছেলে। দেড় বছর আগে উন্নত জীবনের আশায় সৌদি আরব পাড়ি জমিয়েছিলেন।

    পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে সৌদি আরবের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

    পারিবারিক সূত্র থেকে আরও জানা যায়, দেড় বছর আগে উন্নত জীবনের আশায় সৌদি আরবে গিয়েছিলেন টোকন। তিনি জেদ্দায় একটি কোম্পানিতে ফুড ডেলিভারির কাজ করতেন। মোটরসাইকেলে ফুড ডেলিভারি করতে গিয়ে একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে ১২দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন টোকন।

    নজরুল ইসলাম টোকনের স্ত্রী শম্পা ইয়াসমিন বলেন, ‘আমার স্বামী পরিবারের সুখের জন্য বিদেশে গিয়েছিল। আমার ছোট দুই সন্তান এতিম হয়ে গেল। আজ সকালে তার সহকর্মী হিরো ফোন করে আমার স্বামীর মৃত্যুর খবর জানায়।’

    চর আমখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম বলেন, ‘কার্যক্রম শেষ করে নিহতের মরদেহ দেশে আসতে দুই-এক দিন সময় লাগবে। টোকনের মৃত্যুর ঘটনাটি সত্যিই মর্মান্তিক। ছোট বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে চলাফেরা করে আসছি। সে আমার বন্ধু, তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি, তার মৃত্যুর খবরটি শোনার পর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।’

