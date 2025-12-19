চৌহালীতে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ

যমুনা বিধৌত সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে রাস্তার নির্মাণ কাজে নিম্নমানের ইট-পাথর ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসীর তোপের মুখে কিছু ইট সরিয়ে নেওয়া হয়। চৌহালী উপজেলার জোতপাড়া ও বৈন্যা গ্রামের রাস্তায় এই নিম্নমানের ইট ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর ) দুপুরে ঘটনাস্থলে গেলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, "এখানে দুই ও তিন নম্বর এবং সবচেয়ে নিম্নমানের ইট দিয়ে মেরামতের কাজ হচ্ছে। বিষয়টি আমরা ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারের লোককে বললে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।"
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সিরাজগঞ্জ অফিস সূত্রে জানা গেছে, জিওবি প্রকল্পের আওতায় চৌহালী উপজেলার বৈন্যার মোড় থেকে জোতপাড়া নদীর ঘাট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামতের কাজ পায় আইকন কনস্ট্রাকশন। সেখান থেকে কাজটি কিনে নেয় মেসার্স শহীদুল এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। তারা এখন কাজ করছে। চুক্তিমূল্য নির্ধারণ হয়েছে প্রায় আট কোটি টাকা।
কোদালিয়া গ্রামের আকবর আলী ও রফিকুল ইসলামসহ কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, "আমাদের এই রাস্তার কাজে দুই পাশ দিয়ে তিন নম্বর ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা নিষেধ করলেও তারা শোনেনি। এখন সাংবাদিক দেখে কিছু ইট ফেরত নিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই রাস্তাটি ভালো মানের সামগ্রী দিয়ে করা হোক।"
মেসার্স শহীদুল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মো. শহীদুল ইসলাম নিম্নমানের ইট ব্যবহারের কথা স্বীকার করে বলেন, "কিছু ইট খারাপ এসেছিল, সেগুলো আমরা ফেরত নিয়ে যাচ্ছি। এখন ভালো ইট দিয়ে কাজ করা হবে।"
চৌহালী উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো: আলমগীর হোসেন বলেন, "নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে -বিষয়টি জানতে পেরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বলেছি সেগুলো সরিয়ে নিতে।’
ইখা