এইমাত্র
  • কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হবে ওসমান হাদিকে
  • ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
  • ঢাকায় পৌঁছেছে হাদির মরদেহ
  • ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান
  • ছায়ানটে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
  • চৌহালীতে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ
  • সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরের টোকন নিহত
  • জয়পুরহাটে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
  • কেরানীগঞ্জে গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার
  • বড়াইগ্রামে ভুয়া সাংবাদিক দম্পতির বিরুদ্ধে পৃথক এজাহার
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার পথে ওসমান হাদির মরদেহ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৮ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৮ পিএম

    সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার পথে ওসমান হাদির মরদেহ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৮ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি ৫৮৫ সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেছে।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ০৩ মিনিটে (ঢাকা সময় দুপুর ২টা ০৩ মিনিট) হাদির মরদেহ নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। এদিকে, সন্ধ্যায় ৬টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা রয়েছে বিমানটির।

    প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি।

    ইনকিলাম মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আমাদের জুলাই জজবার প্রাণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অকুতোভয় বীরকে গ্রহণ করতে আমারা সবাই এয়ারপোর্ট থেকে শাহবাগগামী রাস্তার দুইপাশে সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান গ্রহণ করবো। সেখান থেকে শহিদ ওসমান হাদীকে সর্বসাধারণের সাক্ষাতের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে আনা হবে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    সিঙ্গাপুর ওসমান হাদি মরদেহ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…