ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার দাবিতে মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর এলাকায় তারা জড়ো হন। পরে মহাসড়কের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বরিশাল বিভাগসহ মাদারীপুর জেলার সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনকারীরা ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং ওসমান হাদি হত্যার দ্রুত বিচার দাবি করেন। বক্তারা বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে প্রকাশ্যে গুলি করা হয়। পরে বিদেশে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবী জানান বক্তারা৷ এছাড়া স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবী জানানো হয়। পাশাপাশি দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তবর্তীকালীন সরকারের কাছে আহবান জানান বক্তারা। পরে দুপুর সোয়া তিনটার দিকে অবরোধ তুলে নিলে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। এর আগে সড়কের দুইপাশে আটকা পড়ে ছোটবড় দুই শতাধিক যানবাহন। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, জাতীয় নাগরিক পার্টি মাদারীপুর জেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. হাসিবুল্লাহ, যুগ্ম সমন্বয়কারী রুবেল মৃধা, কার্যকরি সদস্য হাফেজ আব্দুর রহিম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন-এর সাবেক আহবায়ক নেয়ামত উল্লাহ, সাবেক সদস্য সচিব মাসুম বিল্লাহ, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক জহিরুল ইসলাম সানিসহ অনেকেই।
এসকে/আরআই