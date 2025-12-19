এইমাত্র
  • কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হবে ওসমান হাদিকে
  • ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
  • ঢাকায় পৌঁছেছে হাদির মরদেহ
  • ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান
  • ছায়ানটে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
  • চৌহালীতে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ
  • সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরের টোকন নিহত
  • জয়পুরহাটে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
  • কেরানীগঞ্জে গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার
  • বড়াইগ্রামে ভুয়া সাংবাদিক দম্পতির বিরুদ্ধে পৃথক এজাহার
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    সময়ের কন্ঠস্বরে সংবাদ প্রকাশের জের

    ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৫৬ পিএম
    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৫৬ পিএম

    ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

    এস.এম রবি, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৫৬ পিএম

    "ঝিনাইদহে সড়কের পাশে বালুর ব্যবসা, দুর্ভোগে স্থানীয়রা"-শিরোনামে সময়ের কণ্ঠস্বরে সংবাদ প্রকাশের পর টনক নড়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের। প্রকাশিত সংবাদে বায়ুদূষণ বিধিমালা ২০২২ লঙ্ঘন করে শহরে যত্রতত্র বালুর ব্যবসা ও ভবন নির্মাণ সামগ্রী খোলা জায়গায় রেখে বায়ুদূষণ করা হচ্ছে মর্মে তুলে ধরা হয়। এর প্রেক্ষিতে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) পরিবেশ অধিদপ্তর ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করে।

    অভিযানে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার, আহমেদ সাদাত, প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মুন্তাছির রহমান এবং সহায়তায় ছিলেন দপ্তরের হিসাবরক্ষক আকরাম হোসেন ও নমুনা সংগ্রহকারী কামরুজ্জামান।

    এ সময় চলাচলের রাস্তা সংলগ্ন স্থানে খোলা অবস্থায় নির্মাণ সামগ্রী (বালি, ইট, সিমেন্ট) রাখার অপরাধে ২ জনের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং খোলা অবস্থায় রাখা নির্মাণ সামগ্রী (বালি, সিমেন্ট) রাস্তা থেকে ১০ ফুট দুরুত্বে রেখে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

    এছাড়াও অভিযানকালে উপস্থিত জনতার মধ্যে নির্মাণ সামগ্রী (বালি, ইট, সিমেন্ট) এর মাধ্যমে বায়ুদূষণের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতন করা হয়। এ সময় পৌর এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী রাখার ক্ষেত্রে রাস্তা থেকে অন্তত ১০ ফুট দূরুত্বে রাখা এবং এসব নির্মাণ সামগ্রী ঢেকে রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জেলা পুলিশ সদস্যবৃন্দ মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…