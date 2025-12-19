বিমানবন্দর থেকে যে রুটে ঢাবিতে নেওয়া হবে হাদির মরদেহ

এইমাত্র
    জাতীয়

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১২ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ বহনকারী ফ্লাইটটি সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছেছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫টা ৪৮ মিনিটে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাদির মরদেহ বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি-৫৮৫ ফ্লাইটটি অবতরণ করে।

    এরপর হাদির মরদেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে নেওয়া হবে।

    জানা যায়, হাদির মরদেহ দেশে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর ৮ নং গেট হয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে হাতিরঝিল-এফডিসি-মগবাজার-হাইকোর্ট-দোয়েল চত্বর-টিএসসি হয়ে ঢাবি সেন্ট্রাল মসজিদে পৌঁছাবে।

    হাদিকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-৫৮৫ ফ্লাইটটি শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা ‌৩ মিনিটে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়।

    এমআর-২

