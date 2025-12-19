এইমাত্র
  • কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হবে ওসমান হাদিকে
  • ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
  • ঢাকায় পৌঁছেছে হাদির মরদেহ
  • ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান
  • ছায়ানটে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
  • চৌহালীতে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ
  • সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরের টোকন নিহত
  • জয়পুরহাটে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
  • কেরানীগঞ্জে গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার
  • বড়াইগ্রামে ভুয়া সাংবাদিক দম্পতির বিরুদ্ধে পৃথক এজাহার
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১২ পিএম
    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১২ পিএম

    ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১২ পিএম

    পাবনার ঈশ্বরদীতে দাওয়াত খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে সিএনজিচালিত অটোরিকশা-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোঃ সাকিব হোসেন (২২) ও মোছাঃ শিরিনা বেগম (৪৫) নামে দুজন নিহত হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলার স্কুলপাড়া মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত সাকিব হোসেন উপজেলার আরামবাড়িয়া গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে এবং মোছাঃ শিরিনা বেগম উপজেলার পিয়ারপুর এলাকার মোঃ রফিকুল ইসলামের স্ত্রী।

    জানা গেছে, দুপুরে উপজেলার আরাবাড়িয়া গ্রামে নিজ বাবার বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন শিরিনা বেগম। মোটরসাইকেলযোগে তাকে বাড়ি রাখতে আসছিলেন তারই বোনের ছেলে মোঃ সাকিব হোসেন। এসময় ঈশ্বরদীর দিকে স্কুলপাড়া মোড় পর্যন্ত আসলে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ওই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে মোটরসাইকেলে থাকা দুজনই ছিটকে সড়কের উপর পড়ে যান। স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত অবস্থায় তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে দায়িত্বরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষনা করেন।

    আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা একজন প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ জোবায়ের হোসেন বলেন, ‘দুটি গাড়িই দ্রুতগতিতে ছিল। সড়কের টার্নিং মোড় ঘোরার সময় মোটরসাইকেল ব্রেক চাপার কারনে স্লিপ করে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে এসেছি।’

    নিহত শিরিনা বেগমের ছেলে মোঃ হাসিবুল ইসলাম শান্ত বলেন, ‘দুপুরে আমার মা নানীর বাসায় দাওয়াত খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটেছে। মাকে আমার নিয়ে আসতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খালাতো ভাই আসবে এ জন্য আমি আর যাইনি। আসার পথেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আমার মা ও খালাতো ভাই দুজনই মারা গেছে।’

    এ ব্যাপারে ঈশ্বরদী থানার পরিদর্শক (এসআই) বলেন, ‘সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে পরিবারের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি এখনও। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।’

    ইখা

    ট্যাগ :

    পাবনা ইশ্বরদী সড়ক দুর্ঘটনা নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…