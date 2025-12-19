সারাদেশে হাদি হত্যার বিচার দাবি, গায়েবানা জানাযা ও মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত

আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদ ও খুনিদের দ্রুত বিচারের দাবিতে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন প্রতিবাদী জনতা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলা সদর বাজারের বাকাইল মোড় এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন। মিছিল শেষে চৌরাস্তায় এসে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন আলফাডাঙ্গা উপজেলা ক্বওমী উলামা ঐক্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা তামিম আহমেদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা সেক্রেটারি এস এম হাফিজুর রহমান, খেলাফত মজলিসের উপজেলা সভাপতি মুফতি ইবাদত হোসাইন ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের উপজেলা সভাপতি মাওলানা শরিফুল ইসলাম জুয়েল।
বক্তারা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ওসমান হাদির মতো একজন তরুণ মুখপাত্রকে গুলি করে হত্যা করা একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা। অবিলম্বে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-জনতা রাজপথে আরও কঠোর ও ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।'
এসময় কর্মসূচিতে ইসলামি সমমনা দল ও এনসিপির বিভিন্ন নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গগত, গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন শরীফ ওসমান হাদি। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ১৫ ডিসেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
নওগাঁ প্রতিনিধি:
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে নওগাঁ মশাল মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শহরের জেলা পরিষদ পার্কের সামনে থেকে মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের মুক্তির মোড় এলাকার জুলাই স্মৃতি স্তম্ভের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।
এ সময় শিক্ষার্থীরা, 'হাদি ভাই মরলো কেনো, জবাব চাই, জবাব চাই ' ' আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো' 'একশান একশান, ডাইরেক্ট একশান' 'ভারতের দালালেরা, হুশিয়ার সাবধান' 'আওয়ামী লীগের দলালেরা, হুশিয়ার সাবধান' বিচার বিচার বিচার চাই, হাদি হত্যার বিচার চাইসহ সমস্বরে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নওগাঁয় নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী আরমান হোসেন, ফজলে রাব্বি, তানজিম বিন বারী, সাদনান সাকিব, রাফিউল বারি রাজন, রাফি রেজোয়ান, মেহেদী হাসানসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।
মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি:
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থী। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেল ২টার সময় বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি নিয়ে পৌরশহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিবাদ সভায় টাঙ্গাইল জেলা নাগরিক পার্টি (এনসিপি) যুগ্ম আহŸায়ক খন্দকার মাসুদ পারভেজ, জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সেক্রেটারি মেহেদী হাসান মোমিন, উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক প্রধান সমন্বয়ক ইমন সিদ্দিকী, সমন্বয়ক জুবায়েদ ইসলাম নিঝুম, সমন্বয়ক জাকির সিকদার, উপজেলা ছাত্র শিশিরের সভাপতি আরাফাত হোসাইন, সেক্রেটারি মোজাহিদ মিয়া, মির্জাপুর শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহা সরকারি কলেজের সাধারণ সম্পাদক আজমান আলী, জুলাই যোদ্ধা সুজন মিয়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন।
ফারুক আহম্মেদ, খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:
দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় শরিফ ওসমান বিন হাদির নির্মম হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল ও থানা ঘেরাও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
খানসামা উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জুলাই যোদ্ধা এই কর্মসূচি আয়োজন করে। স্থানীয়রা জানান, উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে খানসামা সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের মূল ফটকে জড়ো হন। এরপর তারা প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানার সামনে অবস্থান নেন এবং টায়ার জ্বালিয়ে কিছু সময়ের জন্য রাস্তা অবরোধ করেন।
বিক্ষোভকারীরা ‘হাদির হত্যার বিচার চাই’, ‘হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার কর’, ‘বিচারহীনতার অবসান চাই’—এসব স্লোগান দেন। বক্তারা বলেন, প্রকাশ্যে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। ঘটনার পরও মূল হত্যাকারীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় জনমনে আরও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।
তারা দাবি করেন, অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্ত করা এবং হত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলন ও কর্মসূচি পরিচালনার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।
বিল্লাল হোসেন,যশোর প্রতিনিধি
জুলাই যোদ্ধা, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শহীদ শরীফ ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে যশোর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজ শেষে যশোরের সর্বস্তরের ছাত্রজনতার ব্যানারে মুজিব সড়কের মডেল মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি মুজিব সড়ক হয়ে দড়াটানা ভৈরব চত্বর, শহীদ জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ চলাকালে ছাত্র জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ‘আমরা সবাই হাদি হবো’ হাদি ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেবনা’সহ নানা স্লোগান দেন।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এনসিপির যশোর জেলা প্রধান সমন্বয়ক নুরুজ্জামান। তিনি বলেন, “হাদীর মতো একজন দেশপ্রেমিককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা ন্যাক্কারজনক অপরাধ। তিনি ছিলেন দেশের অমূল্য সম্পদ।” তিনি হত্যাকারীদের কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে প্রকাশ্যে ফাঁসির দাবি জানান।
আলী আজীম, মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি:
ইনকিবাল মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান বিন হাদি হত্যার প্রতিবাদে মোংলায় বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এসময় হামলাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে তারা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় পৌর মার্কেটের সামনে থেকে মশাল মিছিল বের হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাপলা চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা।
এসময় বক্তারা জানান, একজন আপসহীন সংগ্রামীর মৃত্যু হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী ও আসামিদের বিরুদ্ধে এখনো কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভারত থেকে পরিচালিত এই অপরাধের বিচার না হওয়া এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করা রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার স্পষ্ট প্রমাণ।
এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি:
শরীফ ওসমান হাদীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে ফুঁসে উঠেছে তারাগঞ্জ। হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উপজেলার সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় তারাগঞ্জ উপজেলার নতুন চৌপথী বাসস্ট্যান্ড থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় নতুন চৌপথী বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়।
মিছিল চলাকালে বিক্ষোভকারীরা শরীফ ওসমান হাদীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। তারা বলেন, “এই হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি ন্যায়বিচার, প্রতিবাদ ও স্বাধীনচেতা মানুষের কণ্ঠ রোধের অপচেষ্টা। অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার না করা হলে আন্দোলন আরও বিস্তৃত করা হবে।
সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি:
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ু এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ উসমান হাদীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকালে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হয়।
নাসিক ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো: বাবুল প্রধানের সভাপতিত্বে এবং বিএনপি নেতা মাসুদুর রহমান মাসুদ, জাহাঙ্গীর হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উক্ত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, সোনারগাঁও উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ-৩ (সিদ্ধিরগঞ্জ-সোনারগাঁও) আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নান।
ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি :
ভারতীয় আধিপত্যবিরোধী সংগ্রামের প্রানপুরুষ ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র, সাহসী কণ্ঠ শহীদ শরীফ ওসমান হাদির স্মরণে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে গায়েবানা জানাযা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ আছর ফুলবাড়ী কাচারী মাঠে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে শহীদ ওসমান হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এক প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।
গায়েবানা জানাযা পরিচালনা ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ফুলবাড়ী উপজেলা আমির মাওলানা আব্দুল মালেক। আরও বক্তব্য রাখেন ফুলবাড়ী উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নাজমুল ফেরদাউস লাভলু, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ফুলবাড়ী উপজেলা যুব বিভাগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম রানা, জাতীয় যুবশক্তি ফুলবাড়ী উপজেলা শাখার সদস্য সচিব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী এবং ফুলবাড়ী ডিগ্রি কলেজ শাখার আহ্বায়ক ছাত্রদল সানরোজে বসুনিয়া।
কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, ইনকিলাব মঞ্চের অনুসারী, জুলাই যোদ্ধা, এনসিপি সহ বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল চলাকালীন কিছু সময়ের জন্য ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এদিকে বাদ জুম্মা সফিপুর বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত পৃথক প্রতিবাদ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
উজ্জ্বল অধিকারী, বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান বিন হাদিকে গুলিকরে হত্যার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ মিছিল করেছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুমা বেলকুচি পৌর সদরের আল আমান বাহেলা খাতুন জামে মসজিদ এর সামনে সড়ক থেকে মিছিলটি বের হয়ে মুকুন্দগাতি যাত্রী ছাউনির সামনে এসে শেষ হয।
বেলকুচির প্রধান ছাত্র সমন্বয়ক মুসা হাসেমীর সভাপততিত্বে বক্তব্য রাখেন, বেলকুচি পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন, এনসপির নেতা মুছাব্বির, খেলাফত মজলিসের প্রতিনিধি আবু মুসা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেরা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সিরাজগঞ্জ জেলার সভাপতি আব্দুল আজিজ, বেলকুচি উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইউসুফ বাবু, প্রমুখ।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি:
ভারতীয় আধিপত্যবিরোধী সংগ্রামের প্রাণপুরুষ ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে কুড়িগ্রামে বিক্ষোভ ও ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা।
শুক্রবার বাদ জুমা উপজেলা মডেল মসজিদ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে শাপলা চত্বরে মিলিত হয়। সেখানে দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কুড়িগ্রাম-রংপুর মহাসড়ক ব্লকেড করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আন্দোলনকারীরা ।
এসময় তারা "লীগ ধর জেলে ভর, আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো, ওসমান হাদির রক্ত, বৃথা যেতে দেবোনা" ইত্যাদি নানা শ্লোগানে প্রকম্পিত করেন শাপলা চত্বরে এলাকা।
ব্লকেড কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুড়িগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক লোকমান হোসেন লিমন, সদস্য সচিব খন্দকার আল ইমরান, সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ নাহিদ, জাতীয় ছাত্র শক্তির আহ্বায়ক জাহিদ হাসান, সদস্য সচিব সাদিকুর রহমান প্রমুখ।
বাগেরহাট প্রতিনিধি:
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাগেরহাটে জুলাই বিপ্লবী জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ।
শুক্রবার(১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরের কেন্দ্রীয় কোর্ট মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর সংলগ্ন জুলাই স্মৃতি চত্বর এর সামনে এসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ এসময়ে উপস্থিত ছিলেন।
শিরিন জামান, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি:
ওসমান হাদির মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গার বড় বাজার এলাকায় সর্বদলীয় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে চুয়াডাঙ্গা থানা মসজিদের সামনে শহীদ আবুল হাসান চত্বরে ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে এ বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাপ্ত হয়।
সমাবেশে বক্তারা ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান করেন।
বেনাপোল প্রতিনিধি :
জুলাই গনঅভ্যুত্থান আন্দোলনের সম্মুখ সারীর যোদ্ধা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা, অন্তবর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতা এবং ভারতীয় অধিপত্যের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার ব্যানারে বেনাপোল টু বর্ডার লং মার্চ করেছেন এনসিপি'র নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার সময় বিক্ষোভ মিছিল ও লং মার্চটি বেনাপোল বাজার থেকে চেকপোস্ট বর্ডার পর্যন্ত যায়। বেনাপোল চেকপোস্টে যাওয়ার পর এনসিপি'র নেতাকর্মীও সমর্থকরা প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সামনে ঘন্টা ব্যাপি অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এবং ভারত বিরোধী ও নিষিদ্ধ আওয়ামী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিতে থাকে।
নওগাঁ প্রতিনিধি :
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র এবং ঢাকা-৮ আসনের সতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ওসমান হাদির হত্যার বিচার ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নওগাঁয় কফিন মিছিল করেছে ছাত্র জনতা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজ শেষে দুপুর আড়াইটার দিকে মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে থেকে একটি কফিন মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে শহরের কেডির মোড় এলাকায় পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে পুলিশ সুপারের বাসভবনের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপি বিক্ষোভ করেন তারা।
এ সময় তারা আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। নওগাঁর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম এসে তাদেরকে আশ্বস্ত করলে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে সন্ধ্যায় মশাল মিছিলের ঘোষণা দিয়ে তার বাসভবনের সামনে থেকে চলে যান।
নজরুল ইসলাম, ঝালকাঠি প্রতিনিধি:
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার সন্তান ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটি শহরের খাসমহল এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
বৃহস্পতিবার রাতে গিয়ে দেখা যায়, হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর গ্রামের বাড়িতে ভিড় করেছেন আত্মীয়-স্বজন, অনুসারী, বন্ধু ও পাড়াপ্রতিবেশীরা। এ সময় উপস্থিত অনেকেই হাদির সঙ্গে কাটানো স্মৃতি স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। হাদির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।
আগত স্বজন ও অনুসারীরা দাবি জানান, হাদিকে যারা গুলি করে হত্যা করেছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। তারা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবিও জানান।
ফাহিম হাসনাত, জবি প্রতিনিধি:
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যোদ্ধা শহীদ শরিফ ওসমান হাদির রূহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ কমিটির আয়োজনে জবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম। এ সময় তিনি শহীদ ওসমান হাদির রূহের মাগফিরাত কামনা করে বলেন, 'প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে যেন আর কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরাচারী শক্তি বা তাদের সহযোগীদের কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না।'
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি:
সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদীর মৃত্যুতে মানিকগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুম্মাহ মানিকগঞ্জ শহীদ রফিক চত্বরে গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় অতঃপর মিছিলটি মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রদক্ষিণ করেন।
এ সময় বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জ -৩ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনিত প্রার্থী মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন।
যবিপ্রবি প্রতিনিধি :
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক, জুলাই যোদ্ধা ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ উপস্থিত ছিলেন।
বিল্লাল হোসেন,যশোর প্রতিনিধি:
জুলাই যোদ্ধা, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এ সময় ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।
