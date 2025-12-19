এইমাত্র
    হাদির মৃত্যুতে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে পোস্ট, যুবক গ্রেফতার

    শাহপরান, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫৪ পিএম
    শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে “আলহামদুলিল্লাহ” পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে কসবা থানা পুলিশ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

    গ্রেফতারকৃত আসামির নাম শাহারিয়ার ইয়াসিন। তিনি বাবরু মিয়ার ছেলে। তার বাড়ি কসবা উপজেলার মাইজখার দক্ষিণপাড়া এলাকায়।

    পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর শাহারিয়ার ইয়াসিন ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টটি সামাজিকভাবে আপত্তিকর এবং জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে—এমন অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি আমলে নিয়ে কসবা থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

    প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে কসবা থানা পুলিশ।

    ওসমান হাদির মৃত্যুতে

