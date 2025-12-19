এইমাত্র
  • কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হবে ওসমান হাদিকে
  • ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
  • ঢাকায় পৌঁছেছে হাদির মরদেহ
  • ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান
  • ছায়ানটে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
  • চৌহালীতে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ
  • সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরের টোকন নিহত
  • জয়পুরহাটে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
  • কেরানীগঞ্জে গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার
  • বড়াইগ্রামে ভুয়া সাংবাদিক দম্পতির বিরুদ্ধে পৃথক এজাহার
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজনীতি

    ৫ দফা দাবিতে এনসিপির মশাল মিছিল শনিবার

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:২১ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:২১ পিএম

    ৫ দফা দাবিতে এনসিপির মশাল মিছিল শনিবার

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:২১ পিএম

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর পাঁচ দফা দাবিতে মশাল মিছিল ঘোষণা করেছে।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) মাগরিবের পর নগরের ২নং ষোলশহর বিপ্লব উদ্যান থেকে মশাল মিছিলটি শুরু হবে।

    প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা উল্লেখ করেন, ভারতীয় আগ্রাসনবিরোধী অগ্রনায়ক ও জুলাইয়ের কণ্ঠস্বর শরীফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে মশাল মিছিল আয়োজন।

    এনসিপির ৫ দফা দাবিসমূহ হলো : স্বরাষ্ট্র ও আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ, আওয়ামী ফান্ডদাতা সব কম্পানির ওপর স্থগিতাদেশ আরোপ, হাদির আসামিদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ ও সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি, নির্বাচনের আগে খুনি হাসিনার ফাঁসির রায়ের বাস্তবায়ন ও পুলিশে আওয়ামী সময়ে নিয়োগ পাওয়া এসপি, ডিজি, আইজিসহ ঊর্ধ্বতনদের বহিষ্কার। মশাল মিছিলে জাতীয় নাগরিক পার্টি, যুবশক্তি, শ্রমিক শক্তি ও ছাত্রশক্তির সব নেতাকর্মীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

    এনআই

    ৫ দফা দাবিতে এনসিপির মশাল মিছিল শনিবার

