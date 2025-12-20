এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    শিক্ষাঙ্গন

    হাদিকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য: সাময়িক বরখাস্ত হলেন অধ্যাপক ডা. তাজিন আফরোজ

    হাদিকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য: সাময়িক বরখাস্ত হলেন অধ্যাপক ডা. তাজিন আফরোজ

    ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরীফ ওসমান হাদিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এনাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. তাজিন আফরোজ শাহকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) এনাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. মোতাহার হোসেন ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

    চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, অধ্যাপক ডা. তাজিন আফরোজ শাহ মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সম্প্রতি শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদিকে নিয়ে ফেসবুকে দেওয়া তার মন্তব্যকে আপত্তিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ কারণে তাকে কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। এই আদেশ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

    একই সঙ্গে, কেন তার বিরুদ্ধে স্থায়ী বরখাস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না—সে বিষয়ে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও চিঠিতে জানানো হয়।

    ঘটনাটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    হাদিকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য

