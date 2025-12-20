ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের খেলার সূচি চূড়ান্ত

২০০২ সালের পর আর বিশ্বকাপ জেতেনি ব্রাজিল। ২৪ বছরের খরা ঘোঁচাতে ২০২৬ আসরে আঁটঘাট বেঁধেই নামছে তারা। তাই ইউরোপের বড় দুইটি দলের বিপক্ষে খেলেই প্রস্তুতি সারবে কার্লো আনচেলত্তির দল। সেই দুই দল যে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মতো ইউরোপীয় পরাশক্তি, সেটা জানা গিয়েছিল আগেই। এবার চূড়ান্ত হলো খেলার সময়সূচিও।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) চূড়ান্ত হওয়া সূচি অনুযায়ী, আগামী বছরের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে। এক্সে দেয়া এক পোস্টে এমন তথ্য জানিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।
সূচি অনুযায়ী, পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ২৬ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে মুখোমুখি হবে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের। এর ঠিক পাঁচ দিন পর (৩১ মার্চ) ২০১৮ আসরের ফাইনাল খেলা ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির দল। এই ম্যাচটি হবে অরল্যান্ডোতে। ওই সময় ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে ক্যাম্প করবে ব্রাজিল।
বিশ্বকাপে কোচ কার্লো আনচেলত্তির জন্য দল ঘোষণার আগে খেলোয়াড়দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ সুযোগ হবে এটি। মে মাসে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে। এরপর জুনে বিশ্বকাপ শুরুর কয়েকদিন আগে সেই স্কোয়াডের সদস্যরা একত্রিত হবেন।
প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার আয়োজনে আগামী ১১ জুন পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের। ব্রাজিলের অভিযান শুরু হবে ১৩ জুন, নিউজার্সি/নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে তাদের প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ মরক্কো। এরপর ১৯ জুন ফিলাডেলফিয়ায় হাইতি এবং ২৪ জুন মায়ামিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।
এবি