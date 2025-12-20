এইমাত্র
    জাতীয়

    হাদির জানাজায় ১ হাজার বডি ওর্ন ক্যামেরাসহ পুলিশ মোতায়েন

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:২৮ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ ওসমান হাদির জানাজায় ১ হাজার বডি ওর্ন ক্যামেরাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

    আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।

    তিনি বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ ওসমান হাদির জানাজার নামাজ উপলক্ষ্যে ১০০০ বডি ওর্ন ক্যামেরাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করেছে ডিএমপি।

    এর আগে, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫টা ৪৮ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-৫৮৫ ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছায় ওসমান হাদির মরদেহ। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের হিমঘরে। তার আগে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা ৩ মিনিটে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ওসমান হাদির মরদেহ নিয়ে ফ্লাইটটি রওনা হয়।

    গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন শরিফ ওসমান হাদি। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে গত সোমবার সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) তিনি মারা যান। তবে এই ঘটনায় প্রধান আসামি ফয়সালকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি আইনশৃংখলা বাহিনী।

