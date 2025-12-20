এইমাত্র
ওসমান হাদি তুমি আমাদের বুকের মধ্যে আছো: প্রধান উপদেষ্টা
শহীদ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত
হাদিকে শেষ বিদায়: জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক নেতারা
কাজীপুরে আড়াই বছর পর জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু
হঠাৎ অসুস্থ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল
সংসদ প্লাজায় পৌঁছেছে নিথর হাদি, অপেক্ষা জানাজার
মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার মারা গেছেন
নারায়ণগঞ্জে যুবকের লাশ উদ্ধার রহস্য উদঘাটন, গ্রেপ্তার-১
ওসমান হাদির জানাজায় তিন স্তরে নিরাপত্তা তল্লাশি
যশোরে মিলছে না বিনামূল্যের দামি ইনজেকশন
আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
প্রচ্ছদ
জাতীয়
রাজনীতি
অর্থ-বাণিজ্য
দেশজুড়ে
আন্তর্জাতিক
খেলা
বিনোদন
শিক্ষাঙ্গন
করপোরেট
চাকরি
প্রবাস
জাতীয়
রাজনীতি
অর্থ-বাণিজ্য
দেশজুড়ে
রাজধানী
আন্তর্জাতিক
খেলা
বিনোদন
শিক্ষাঙ্গন
আইন-আদালত
প্রবাস
ফিচার
লাইফস্টাইল
তথ্য-প্রযুক্তি
আপনার স্বাস্থ্য
আবহাওয়া
কৃষি ও প্রকৃতি
চাকরি
ধর্ম ও জীবন
বিচিত্র
শিল্প ও সাহিত্য
মুক্তমত
করপোরেট সংবাদ
গণমাধ্যম
আর্কাইভ
ইউনিকোড কনভার্টার
দেশজুড়ে
জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭ এএম
Share With ➤
অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭ এএম
জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭ এএম
ট্যাগ :
জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদী
বিক্ষোভ মিছিল
মৌলভীবাজার
Share With ➤
সম্পর্কিত:
{{post.title}}
সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি
আরও দেখুন
চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত
ফের নির্বাচিত হলেন নেপালের জেন-জি আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী অলি
পে-স্কেল নিয়ে অবশেষে যেসব সিদ্ধান্ত হলো
জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে হাদি: চিকিৎসক
প্রধান উপদেষ্টাকে ফোন করে শোক জানালেন জাতিসংঘ মহাসচিব
বিএনপির ৪ নেতা সুখবর পেলেন
ওসমান হাদির সর্বশেষ অবস্থা জানালেন চিকিৎসক
৩৫ বাংলাদেশিকে নাগরিকত্ব দিলো ভারত
হাদিকে গুলি: আদালতে যে তথ্য দিলেন ফয়সালের স্ত্রী ও বান্ধবী
ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার আপডেট জানালো ইনকিলাব মঞ্চ
এবার মোটরসাইকেলের মালিকানা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন কবির
সব খবর
সর্বশেষ প্রকাশিত
এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
ওসমান হাদি তুমি আমাদের বুকের মধ্যে আছো: প্রধান উপদেষ্টা
ঢাকা-৮ আসনে প্রার্থী হবেন মডেল মেঘনা আলম
শহীদ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত
৮৫০টি কামিকাজি ড্রোন কিনছে ভারত
হাদিকে শেষ বিদায়: জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক নেতারা
কাজীপুরে আড়াই বছর পর জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু
হঠাৎ অসুস্থ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল
সংসদ প্লাজায় পৌঁছেছে নিথর হাদি, অপেক্ষা জানাজার
মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার মারা গেছেন
সব খবর
Loading…