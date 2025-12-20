এইমাত্র
  • ওসমান হাদি তুমি আমাদের বুকের মধ্যে আছো: প্রধান উপদেষ্টা
  • শহীদ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত
  • হাদিকে শেষ বিদায়: জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক নেতারা
  • কাজীপুরে আড়াই বছর পর জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু
  • হঠাৎ অসুস্থ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল
  • সংসদ প্লাজায় পৌঁছেছে নিথর হাদি, অপেক্ষা জানাজার
  • মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার মারা গেছেন
  • নারায়ণগঞ্জে যুবকের লাশ উদ্ধার রহস্য উদঘাটন, গ্রেপ্তার-১
  • ওসমান হাদির জানাজায় তিন স্তরে নিরাপত্তা তল্লাশি
  • যশোরে মিলছে না বিনামূল্যের দামি ইনজেকশন
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক দল ঘোষণা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:১৪ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:১৪ পিএম

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক দল ঘোষণা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:১৪ পিএম

    আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ টুর্নামেন্টের জন্য ২৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়ােড ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দাসুন শানাকাকে। স্কোয়াডে অবশ্য আছেন সদ্যই অধিনায়কত্ব হারানো আসালাঙ্কা।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবশেষ আসরে দলের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন চারিথ আসালাঙ্কা। তবে অধিনায়ক হিসেবে শ্রীলঙ্কার প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি তিনি।

    এবার বিশ্বকাপের দেড় মাস আগে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক পরিবর্তন করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। সেই সিরিজের আগে স্কোয়াডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে আনবেন নির্বাচকরা।

    পাকিস্তান সিরিজ শেষে বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও খেলবে শ্রীলঙ্কা। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার মাটিতে হবে সিরিজটি।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কা প্রাথমিক স্কোয়াড: দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, নিরোশান ডিকওয়েলা, জানিথ লিয়ানাগে, চারিথ আসালাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, পবন রত্নায়েকে, সাহান আরাচিগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুনিথ ওয়েলালাগে, দুশান হেমন্থ, ট্রাভিন ম্যাথু, বিজয়াকান্ত বিশ্বকান্ত, দুশমন্থ চামিরা, নুয়ান থুসারা, মাথিশা পাথিরানা, এসান মালিঙ্গা, প্রমোদ মাদুশান, দিলশান মাদুশঙ্কা, মিলান রত্নায়েকে।

    আরডি

    ট্যাগ :

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শ্রীলঙ্কা দল ঘোষণা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…