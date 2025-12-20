যশোরে মিলছে না বিনামূল্যের দামি ইনজেকশন

এইমাত্র
    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:১৫ পিএম
    যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসায় দামি ইনজেকশন মিলছে না। ফলে দামি ইনজেকশন কিনতে গিয়ে গরীব রোগীর স্বজনেরা হিমশিম খাচ্ছেন। অপরদিকে, ইনজেকশন কিনতে না পারা রোগীদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা হচ্ছে না। ওয়ার্ডে দায়িত্বরত সেবিকাদের অনিয়মের কারণে সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও বিনামূল্যের অনেক ইনজেকশন পাওয়া থেকে রোগীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। নানা অজুহাতে কতিপয় ওয়ার্ড ইনচার্জ দামি ইনজেকশন গায়েব করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

    জানা গেছে, যশোরসহ আশপাশের কয়েকটি জেলা ও উপজেলার রোগীদের আশা ভরসার স্থল হলো যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতাল । সরকারি এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন দ্বিগুনের বেশি রোগী ভর্তি থাকেন। বহির্বিভাগে গড় চিকিৎসা সেবা নেন ৯ শ থেকে ১ হাজার রোগী। স্বনামধন্য এই হাসপাতাল হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় যশোরসহ নড়াইল, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলার অধিকাংশ গরীব মানুষ চিকিৎসা নিতে এখানে আসেন। উদ্দেশ্য একটাই- অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসাসেবা পাওয়া।

    গরীব মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারিভাবে এই হাসপাতালে ৮৪ প্রকারের ওষুধ সরবরাহ কর হয়। এর মধ্যে ইডিসিএল ৪৪ প্রকার ও স্বাস্থ্য অধিদফতর ও স্থানীয় অর্থে টেন্ডারের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৪০ প্রকার ওষুধ কর্তৃপক্ষ ক্রয় করে। কিন্তু বিনামূল্যের অনেক ইনজেকশন রোগীরা পাচ্ছেন না। ভর্তি রোগীদের চিকিৎসার জন্য অধিকাংশ ইনজেকশন বাইরে থেকে কেনার জন্য স্লিপ করে দেয়া হচ্ছে। ইনজেকশন মেরোপেনাম ১ গ্রাম, সেফুরক্সিম ৭৫০ এমজি, সেফট্রিঅ্যাকসন ১ গ্রাম ও ওমেপ্রাজল, নক্সারিন’ রোগীর চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে কিনে আনছেন স্বজনরা। তবে প্রভাবশালী ব্যক্তির কোন রোগী ভর্তি হলে রয়েছে ভিন্নতা। চিকিৎসার জন্য প্রায় ওষুধ দেয়া হয় হাসপাতাল থেকে। অথচ গরীব রোগীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

    দিনমজুর আবু হানিফ জানান, তার রোগী মহিলা সার্জারী ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রোগীর ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসক প্রতিদিন দুটি করে মেরোপেনাম ইনজেকশন লিখেন। যার প্রতিটির মূল্য সাড়ে ১৩শ’ টাকা। দামি ইনজেকশন কিনতে গিয়ে তার হিমশিম খেতে হয়।

    পুরুষ সার্জারী ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীর স্বজন আতিয়ার রহমান, মিয়ারাজ হোসেনসহ অনেকেই জানান, রোগীর ভর্তির পর বিনামূল্যের ইনজেকশন দেওয়া হয়নি। সেবিকা স্লিপ দেওয়ার পর সেফুরক্সিম ৭৫০ এমজি ও সেফট্রিঅ্যাকসন ১ গ্রাম ও ওমেপ্রাজল ইনজেকশন বাইরে থেকে কিনে আনেন।

    আরেক রোগীর স্বজন পারভীন আক্তার জানান, তার রোগীর জন্য প্রতিদিন দুইটা করে সেফট্রিঅ্যাকসোন এবং ওমেপ্রাজল ইনজেকশন কিনতে হচ্ছে। বিনামূল্যে ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে না।

    মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীর স্বজন আনিকা ইসলাম জানান, তার মায়ের জন্য অধিকাংশ ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়েছে। দামি ইনজেকশন দুরের কথা গ্যাসের ইনজেকশন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

    রোগীর স্বজনদের ভাষ্যমতে, ওয়ার্ডে দায়িত্বরত সেবিকারা স্লিপ দেয়ার সময় বলে থাকেন বিনামূল্যের সেফুরক্সিম ৭৫০ এমজি ও সেফট্রিঅ্যাকসন ১ গ্রাম ও গ্যাসের ইনজেকশন শেষ। সব রোগীদের দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ রোগীর তুলনায় সরবরাহ কম। এমন কথা বলে তারা দায় এড়িয়ে যান। ফলে অধিকাংশ রোগীর জন্য বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে।

    হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে রোগীর স্বজন ওয়াহিদুজ্জামান মিলন জানান, তার রোগীর চিকিৎসায় বিনামূল্যে নাভির ইনজেকশন ওয়ার্ড থেকে দেয়া হয়নি। ইনজেকশন বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়।

    এই বিষয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হুসাইন শাফায়াত জানান, ওষুধের তেমন সংকট নেই। তবে সরবরাহ না থাকলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। রোগীদের বিনামূল্যের ওষুধ দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। কেনো রোগীরা পাচ্ছেন না খোঁজ নেওয়া হবে।

