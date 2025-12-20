এইমাত্র
  • ইসরায়েলি গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান
  • দেশে প্রাণের অধিকার ও আইনের শাসন অনুপস্থিত: সিপিবি
  • কুড়িগ্রামে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু
  • গাজায় দুর্ভিক্ষ নেই: জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক
  • ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’
  • সিরিয়ায় ৭০ স্থানে মার্কিন বিমান হামলা, অংশ জর্ডানেরও
  • তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে বৈঠক করবেন সিইসি
  • নির্বাচনী তফসিলে ইসির সংশোধন
  • শহীদ হাদির কবরে রোপণ করা হলো রক্তজবা গাছ
  • অ্যাশেজে আরও একটি হারের দ্বারপ্রান্তে ইংল্যান্ড
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভৈরবে নদীর পাড় থেকে মরদেহ উদ্ধার

    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:২৮ পিএম
    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:২৮ পিএম

    ভৈরবে নদীর পাড় থেকে মরদেহ উদ্ধার

    ইমন মাহমুদ লিটন, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:২৮ পিএম

    কিশোরগঞ্জের ভৈরবে কাটপট্টি নদীর পাড় থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ থানা পুলিশ। শনিবার (২০ডিসেম্বর) সকালে ভৈরব মেঘনানদী পাড়া কাঠপট্টির বাজারের বেড়িবাঁধে ব্লকের উপর একটি লাশ পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেয়ে এসময় এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দিলে পড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে নৌ - থানায় নিয়ে আসে।

    নিহত আজমত আলী (৪৮) ঢাকা উওর সিটি করপোরেশন ক্যান্টমেন্ট ১৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ইসরাফিল মিয়ার ছেলে।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, নিহত ব্যক্তি আজমত আলীকে রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাজারে ঘুরা ফেরা করতে দেখা যায়। সকালে নদীর পাড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে নৌ থানায় নিয়ে যায়।

    নিহতর স্ত্রী নাজমা বেগম বলেন, ‘আমার বাবার বাড়ি রায়পুরা উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের সাপমারা গ্রামে। বিয়ের পর থেকে স্বামীকে নিয়ে ঢাকা উওর সিটি করপোরেশন ক্যান্টমেন্ট ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করে আসছি। এক বছর হয় সাপমারা জায়গা ক্রয় করে বাড়ি করে স্বামী সন্তান নিয়ে এখানে বসবাস করি। শুক্রবার রাতে বাসা থেকে বের হয় আর ফিরেনি। সকালে লোক মুখে জানতে পেয়ে থানায় আসি।’

    ভৈরব নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ রাশেদুজ্জামান জামান জানান, নিহত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গতকাল রাতে কোন একসময় পাকার উপরে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে অতিরিক্ত রক্তকরণ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    কিশোরগঞ্জ ভৈরব মরদেহ উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…