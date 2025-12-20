কাপ্তাই হ্রদে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে সাঁতার কাটতে গিয়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের উদ্ধার অভিযানে নিখোঁজের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল আনুমানিক ৮টা ৩০ মিনিটে রাঙামাটি জেলার বালুখালী এলাকার স্বর্ণদ্বীপ আইল্যান্ড নামক রিসোর্টে বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে এসে কাপ্তাই হ্রদে সাঁতার কাটতে নামেন মো. ইফরাত (২৬)। তিনি ঢাকার পুরাতন নাজির বাজার এলাকার বাসিন্দা মো. ওয়াসিমের পুত্র।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাঁতার কাটার একপর্যায়ে ইফরাত হঠাৎ পানিতে তলিয়ে যান। সঙ্গে থাকা বন্ধুরা তাকে আর দেখতে না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিষয়টি স্থানীয়দের জানালে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে দ্রুত রাঙামাটি ফায়ার স্টেশনের ডুবুরি ইউনিট লিডার গিয়াস উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার পর সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে ডুবুরি দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাপ্তাই হ্রদ থেকে নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।উদ্ধার মরদেহ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি ইউনিট লিডার গিয়াস উদ্দিন বলেন, “খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করি। হ্রদের পানির গভীরতা ও স্রোতের কারণে উদ্ধার কাজে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে, তবে দ্রুততম সময়ে মরদেহ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।”
ইখা