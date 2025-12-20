তেঁতুলিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক দুই

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মো. রবিউল ইসলাম, তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০০ পিএম
    পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে ইউপি চেয়ারম্যানসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে তাদেরকে আটক করা হয়। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে গ্রেপ্তারদের আদালতে প্রেরণ করা হয়।

    আটকরা হলেন, উপজেলার শালবাহান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যুবলীগ নেতা আশরাফুল ইসলাম (৩৭) ও কৃষকলীগের নেতা আশরাফ আলী (৪৪)। চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম তেঁতুলিয়া উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সদস্য। তিনি মাঝিপাড়ার কাজীগছ এলাকার মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে। আশরাফ আলী জেলা আওয়ামী কৃষকলীগের কার্যকরী সদস্য ও একই ইউনিয়নের ধারাগছ এলাকার মৃত চান মিয়ার ছেলে।

    তেঁতুলিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাশেদুল ইসলাম জানান, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার সকালে তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

