    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    নওগাঁয় হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

    আব্দুল মান্নান, নওগাঁ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৮ পিএম
    নওগাঁয় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে শহরের নওজোয়ান মাঠে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার নামাজ পরিচালনা করেন মাজলিসুল মোফাচ্ছেরিন নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী।

    জানাজা নামাজে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, বিএনপি, জামায়াত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এনসিপি, হেফাজতে ইসলাম, এবি পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

    জানাজা নামাজের পূর্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নওগাঁর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, নওগাঁ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইবনুল আবেদীন, বিএনপি মনোনীত নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ধলু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রহমান রিপন, জেলা জামায়াতের আমির খন্দকার আব্দুর রাকিব, জেলা জামায়াতের সেক্রটারী আ স ম সায়েম, নওগাঁ-৩ (বদলগাছী ও মহাদেবপুর) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী মাওলানা মাহফুজুর রহমান, নওগাঁ-২ (পত্নীতলা-ধামুইরহাট) আসনের জামায়াতের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক, নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনের জামায়াতের প্রার্থী খবিরুল ইসলাম, নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের এবি পার্টির প্রার্থী কাজী আতিকুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নওগাঁয় নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী আরমান হোসেন, তানজিম বিন বারী, ফজলে রাব্বি, সাদনান সাকিবসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

    ইখা

    ট্যাগ :

    নওগাঁ হাদি গায়বানা জানাজা

