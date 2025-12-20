‘‌‌‌‌‌হাদি ভাইয়ের মৃত্যুতে এতো কেঁদেছি, জীবনে কারো জন্য এতো কাঁদিনি’

এইমাত্র
    '‌‌‌‌‌হাদি ভাইয়ের মৃত্যুতে এতো কেঁদেছি, জীবনে কারো জন্য এতো কাঁদিনি'

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৭ পিএম

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী শিরিন শিলা। সম্প্রতি এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, যে কান্না তিনি জীবনে আর কারো জন্যই এভাবে কাঁদেননি।

    শিরিন শিলা বলেন, ‘মনে হচ্ছে আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জীবনে কোনো দিনই আমি কারো জন্য এভাবে কাঁদিনি। হাদি ভাইকে আগে এতোটা চিনতাম না। উনি যখন গুলি খেলেন, তখন থেকেই ওনাকে নিয়ে জানার আগ্রহ তৈরি হয় তার মধ্যে। তাকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন।

    শিরিন শিলা বলেন, ‘তার বিপ্লবী কবিতা, তার বিপ্লবী যে কথাবার্তা, প্রতিটি কথায় দেশের প্রতি ভালোবাসার একটা ঘ্রাণ আছে। এরপর থেকে আমি সত্যিই সত্যি উনার ফ্যান হয়ে গেছি। উনার প্রতিটা কথা, প্রতিটা ইন্টারভিউ দেখেছি’- যোগ করে অভিনেত্রী।

    হাদির খুনিদের শাস্তি চেয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি নীরবে কান্না করেছি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন। উনাকে আমরা শহীদ হিসেবেই মানি। আমি চাই আল্লাহ তাকে অনেক ভালো রাখবেন। আমি চাই তাকে যারা খুন করেছে তাদের শাস্তি হবে। আল্লাহ তাকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেবে।’

