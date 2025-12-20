এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    পানছড়িতে লাখ টাকার সেগুন কাঠ আটক

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৭ পিএম
    পানছড়িতে লাখ টাকার সেগুন কাঠ আটক

    অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা সেগুন কাঠ আটক করেছে পানছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩ বিজিবি)। শনিবার (২০ ডিসেম্বর ) ভোর আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে জেসিও নায়েব সুবেদার মো. শহিদ আলমের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।

    অভিযানে পুজগাং বিজিবি ক্যাম্প থেকে প্রায় ১ দশমিক ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে করল্ল্যাছড়ি এলাকায় মালিকবিহীন অবস্থায় ৯৬ দশমিক ৬২ ঘনফুট (৭৬ টুকরা) সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়।

    আটক কাঠের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ২০ হাজার ৭৭৫ টাকা। পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাঠ আইনগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পানছড়ি বন বিভাগের কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

    বিজিবি জানায়, অবৈধ কাঠ পাচার রোধে সীমান্ত ও পাহাড়ি এলাকায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

    ইখা

    পানছড়ি খাগড়াছড়ি কাঠ আটক

