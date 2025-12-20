ঘন কুয়াশায় ট্রেনের ধাক্কায় ৭ হাতির মৃত্যু!

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় ৭টি বন্য এশীয় হাতি নিহত হয়েছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ। খবর ডয়চে ভেলের।
ভারতীয় রেলওয়ের মুখপাত্র কাপিঞ্জল কিশোর শর্মা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানান, ট্রেনচালক রেললাইনের কাছে প্রায় ১০০ হাতির একটি পাল দেখতে পান। তিনি জরুরি ব্রেক প্রয়োগ করলেও গতি বেশি থাকায় কয়েকটি হাতিকে আঘাত করে ট্রেনটি। শুরুতে ৮টি হাতি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও পরে দেখা যায়, একটি হাতি গুরুতর আহত অবস্থায় জীবিত আছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই।
সংঘর্ষের ফলে ট্রেনটির ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে ট্রেনে থাকা প্রায় ৬৫০ যাত্রীর কেউ আহত হননি। শর্মা জানান, লাইনচ্যুত না হওয়া কোচগুলো আলাদা করে ট্রেনটি দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা অব্যাহত রাখে। দুর্ঘটনাকবলিত ৫টি কোচে থাকা প্রায় ২০০ যাত্রীকে অন্য একটি ট্রেনে করে গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, রেললাইনে হাতির দেহাবশেষ ছড়িয়ে পড়ায় আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনার পর উদ্ধার ও রেলপথ স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
