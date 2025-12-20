এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    গজারিয়ায় প্রতিবেশীর বিরোধ মেটাতে গিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৫৯ পিএম
    মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিবেশী দুই ভাইয়ের পারিবারিক ঝগড়া থামাতে গিয়ে দা’র কোপে নিহত হয়েছেন জান্নাত হোসেন (২৫) নামে এক যুবক। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে গজারিয়া উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের নয়ানগর গ্রামে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।

    নিহত জান্নাত হোসেন ওই গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা শাহিন রাঢ়ির দুই ছেলে তারেক ও রিয়াদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলহ চলছিল। শনিবার সকাল প্রায় ১০টার দিকে দুই ভাইয়ের মধ্যে ফের ঝগড়া শুরু হলে তা মীমাংসার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে যান প্রতিবেশী জান্নাত হোসেন।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, ঝগড়ার সময় দুই ভাইয়ের হাতেই ধারালো দা ছিল। একপর্যায়ে রিয়াদ তার ভাই তারেককে লক্ষ্য করে দা দিয়ে কোপ দিতে গেলে সেটি ভুলবশত জান্নাত হোসেনের শরীরে লাগে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

    আহত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকার হামদর্দ জেনারেল হাসপাতাল-এ নিয়ে যান। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মারিয়া মোস্তারি জানান, সকাল এগারোটার দিকে জান্নাত হোসেনকে হাসপাতালে আনা হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায়, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

    এদিকে নিহতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই জান্নাত হোসেনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন তারা।

    ঘটনার বিষয়ে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. হাসান আলী জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

    ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

