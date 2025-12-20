এইমাত্র
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    ষড়যন্ত্রকারীর উষ্কানি-ইন্ধনে দেশের মানুষের ক্ষতি করবেন না: কনকচাঁপা

    ষড়যন্ত্রকারীর উষ্কানি-ইন্ধনে দেশের মানুষের ক্ষতি করবেন না: কনকচাঁপা

    ছবি: সংগৃহীত

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ শরীফ ওসমান হাদির নাম ব্যবহার করে সাম্প্রতিক সময়ে যে সহিংসতা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা। কোনও ষড়যন্ত্রকারী বা উসকানিদাতার ইন্ধনে পড়ে দেশ ও দেশের মানুষের ক্ষতি না করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

    আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে কনকচাঁপা বলেন, শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা হামলা চালাচ্ছে, তারা কোনোভাবেই ওসমান হাদির আদর্শের অনুসারী হতে পারে না।

    তিনি লিখেছেন, শহিদ ওসমান হাদি বারবার বলেছেন আমি আমার শত্রুর সঙ্গেও ইনসাফ করতে চাই। এই বক্তব্যই প্রমাণ করে, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা ছিল তার চিন্তার মূল ভিত্তি। অথচ তার মৃত্যুকে ঘিরে যে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চলছে, তা সেই আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

    তিনি আরও উল্লেখ করেন, ওসমান হাদি কখনও সহিংসতার পক্ষে ছিলেন না। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের জবাবে তিনি ধ্বংস নয়, বরং সুস্থ ও ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা হামলা চালাচ্ছে, তারা শান্তিপূর্ণ দেশপ্রেমিক হওয়ার দাবি করতে পারে না।

    পোস্টে ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু দাস নামে এক সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে এনে কনকচাঁপা বলেন, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কাউকে নৃশংসভাবে হত্যা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অপরাধ থেকেও থাকে, তার বিচার দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই হওয়া উচিত ছিল। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া ধর্মীয় কিংবা নৈতিক কোনও কাজ নয়।

    সবশেষে দেশের সর্বস্তরের মানুষের উদ্দেশে কনক চাপা বলেন, দেশের সর্বস্তরের সকল ধর্ম, মত ও আদর্শের মানুষের প্রতি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে বিনীত অনুরোধ করছি। কোনও ষড়যন্ত্রকারীর উষ্কানি, গুজব ও ইন্ধনে দেশ ও দেশের মানুষের ক্ষতি করবেন না।

    এইচএ

