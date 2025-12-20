এইমাত্র
  • ইসরায়েলি গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান
  • দেশে প্রাণের অধিকার ও আইনের শাসন অনুপস্থিত: সিপিবি
  • কুড়িগ্রামে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু
  • গাজায় দুর্ভিক্ষ নেই: জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক
  • ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’
  • সিরিয়ায় ৭০ স্থানে মার্কিন বিমান হামলা, অংশ জর্ডানেরও
  • তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে বৈঠক করবেন সিইসি
  • নির্বাচনী তফসিলে ইসির সংশোধন
  • শহীদ হাদির কবরে রোপণ করা হলো রক্তজবা গাছ
  • অ্যাশেজে আরও একটি হারের দ্বারপ্রান্তে ইংল্যান্ড
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    দিনাজপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

    মো. নূর ইসলাম, বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:২৭ পিএম
    মো. নূর ইসলাম, বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:২৭ পিএম

    দিনাজপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

    মো. নূর ইসলাম, বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:২৭ পিএম

    কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দিনাজপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক আলতাফুজ্জামান মিতাকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। চলমান ডেভিল হান্ট অপারেশন-২ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১টায় দিনাজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ২টায় বিরামপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

    গ্রেফতার আলতাফুজ্জামান মিতা (৬৫) বিরামপুর উপজেলার পূর্ব জগন্নাথপুর গ্রামের সালেহ উদ্দিন আহমেদের ছেলে ও দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এ বিষয়ে অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন জানান, গ্রেফতার আলতাফুজ্জামান মিতার বিরুদ্ধে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন থানা ও ডিএমপিতে একাধিক মামলা রয়েছে। দুপুরে তাকে আদালতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…