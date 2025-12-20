এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    রাজশাহী-৫

    বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নাইম মোস্তফার মনোনয়ন উত্তোলন

    মো. আরিফুল হক রুবেল, পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৫৫ পিএম
    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-(পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত জুলফার নাইম মোস্তফার পক্ষে তার অনুসারীরা মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেছেন। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তারা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।

    জুলফার নাইম মোস্তফা রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর-পুঠিয়া) আসনের দুইবারের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম অ্যাডভোকেট নাদিম মোস্তফার পুত্র। মনোনয়ন উত্তোলনের সময়ে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, এস এম আকবর আলী বাবলু, দুর্গাপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সামাদ, দুর্গাপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল আজিজ মন্ডল, পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার সুনীল চন্দ্র প্রামাণিক, পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদ, রফিকুল ইসলাম রফিক মাস্টার, উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক চয়েন শেখ, সাধারণ সম্পাদক আরমান কবির সুজন, দুর্গাপুর উপজেলা যুবদলের সহ-সভাপতি ইন্জিনিয়ার কাউছার আহমেদ, দুর্গাপুর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমন আহমেদ সুমন, পুঠিয়া বিএনপি নেতা পলান সরদার পুঠিয়া যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হুদা বাবু প্রমুখ।

    এ বিষয়ে জুলফার নাইম মোস্তফা বলেন, ‘এখনও ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত দলীয় নমিনেশনের পাওয়ার সুযোগ আছে। সেই আলোকে আমার নেতাকর্মীরা আমার পক্ষে মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করছেন।’ জুলফার বলেন, আমার প্রয়াত বাবা এই আসনের দুইবার সংসদ সদস্য ছিলেন। এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করে মানুষের মনিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন।’

    উল্লেখ, রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর পুঠিয়া) আসনের বিএনপির দলীয় নমিনেশন পেয়ে গত বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেছেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল।

