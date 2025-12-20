এইমাত্র
    সিরাজদিখানে সংঘর্ষের ঘটনায় মামলায় ৩৪২ আসামি, গ্রেপ্তার ৫

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:০৭ পিএম
    মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩৪২ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইতোমধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

    সিরাজদিখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাকিব বাদী হয়ে শুক্রবার রাতে থানায় ভাঙচুর ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৯২ জনকে এজাহারনামীয় এবং ২০০ থেকে ২৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

    গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন,উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের কংশপুরা গ্রামের হবিউল্লা দেওয়ানের ছেলে শফিকুল দেওয়ান (২৪), জসিম উদ্দিনের ছেলে মারুফ হোসেন (১৮), মৃত আরব আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪৮), মো. রবিউল্লার ছেলে মো. পারভেজ (২০) এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার দেওভোগ নতুন পালপাড়ার বাসিন্দা রানা রহমানের ছেলে, বর্তমানে রামকৃষ্ণদি গ্রামের বাসিন্দা সুজন রহমান (১৯)।

    সিরাজদিখান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় ভাঙচুর ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

    প্রসঙ্গত, মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার সকালে সিরাজদিখান উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের কংশপুরা গ্রামে মো. জহির ও খলিলুর রহমানের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশের এক এসআইসহ অন্তত ৬ জন টেঁটাবিদ্ধ হন। সংঘর্ষ চলাকালে অন্তত ৪টি বসতঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

    আহতদের মধ্যে সিরাজদিখান থানার এসআই হাফিজুর রহমানকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্য আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

