কুড়িগ্রামে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে মাটিবোঝাই ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের ডিপেরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনায় মৃত ট্রাক চালক জাকির হেসেন (৩২) উপজেলার গছিডাঙ্গা গ্রামের মোজাম উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, মাটি বোঝাই একটি ট্রাক্টর ডিপেরহাট-সড়ককাটা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এ সময় পুকুরের গর্তে পড়ে চালক জাকির হোসেন ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে স্থানীয়রা তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। আইনগত বিষয় এখনও প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
আরডি