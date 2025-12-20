এইমাত্র
  • ইসরায়েলি গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান
  • দেশে প্রাণের অধিকার ও আইনের শাসন অনুপস্থিত: সিপিবি
  • কুড়িগ্রামে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু
  • গাজায় দুর্ভিক্ষ নেই: জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক
  • ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’
  • সিরিয়ায় ৭০ স্থানে মার্কিন বিমান হামলা, অংশ জর্ডানেরও
  • তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে বৈঠক করবেন সিইসি
  • নির্বাচনী তফসিলে ইসির সংশোধন
  • শহীদ হাদির কবরে রোপণ করা হলো রক্তজবা গাছ
  • অ্যাশেজে আরও একটি হারের দ্বারপ্রান্তে ইংল্যান্ড
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কুড়িগ্রামে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:০৫ পিএম
    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:০৫ পিএম

    কুড়িগ্রামে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:০৫ পিএম

    কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে মাটিবোঝাই ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের ডিপেরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

    ঘটনায় মৃত ট্রাক চালক জাকির হেসেন (৩২) উপজেলার গছিডাঙ্গা গ্রামের মোজাম উদ্দিনের ছেলে।

    স্থানীয়রা জানান, মাটি বোঝাই একটি ট্রাক্টর ডিপেরহাট-সড়ককাটা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এ সময় পুকুরের গ‌র্তে পড়ে চালক জাকির হোসেন ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে স্থানীয়রা তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।

    ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। আইনগত বিষয় এখনও প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

    আরডি

    ট্যাগ :

    কুড়িগ্রাম মৃত্যু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…