    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৯ পিএম
    ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’

    চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন বিপ্লবী শহিদ শরিফ ওসমান হাদি। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশেই ওসমান হাদিকে দাফন করা হয়েছে।

    এর আগে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সংসদ ভবন এলাকায় লাখো মানুষের ঢল নামে।

    হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় তাওহিদ হৃদয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, হাদি কোটি মানুষের দোয়া ও ভালোবাসা নিয়ে বীরের মতো পৌঁছেছেন, যা সবার ভাগ্যে জোটে না।

    হৃদয় লেখেন, ‘যে সংসদ প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য লড়াই করছিলেন হাদি ভাই তিনি গেলেনও সেখানে। বীরের বেশে, হাজার মানুষের সাথে, কোটি মানুষের দোয়া আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে।

    সেই পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না। আল্লাহ পাক তাঁকে সৌভাগ্যবান করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। চিরনিদ্রায় শান্তিতে শায়িত থাকুক আমাদের হাদি ভাই।’

