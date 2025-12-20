সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পক্ষে ঐক্যের বার্তা বিএনপি নেতাদের

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পক্ষে দলীয় ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন স্থানীয় নেতারা। দলীয় ঐক্য অটুট রেখে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকার আহ্বান জানানো হয়।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিন্যাফৈর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং দাইন্যা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ফারুকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন তারা।
রফিকুল ইসলাম ফারুক স্মৃতি সংঘের সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সভাপতি মো. হাসানুজ্জামিল শাহীন, যিনি টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।
সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পক্ষে দলের ঐক্যের বার্তা জানিয়ে হাসানুজ্জামিল শাহীন বলেন, 'আপনার ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চাওয়া কি উচিত নয়? অবশ্যই উচিত। আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল সদরে সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করবেন। যাতে টুকু সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হতে পারেন। এই লক্ষ্য নিয়েই আপনারা কাজ করবেন।'
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু বলেন, টাঙ্গাইলের আটটি আসনের মধ্যে দল অত্যন্ত যাচাই-বাছাই করে আমাদের প্রিয় নেতাকে মনোনয়ন দিয়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে। আপনারাই তাকে টাঙ্গাইলের অন্যান্য আসনের চেয়ে সর্বোচ্চ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।
এসময় অন্যান্য বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে টাঙ্গাইল-৫ আসনে সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে মনোনীত করেছেন, তা দলের ঐক্য ও দায়িত্ববোধের প্রতীক। দল ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। অতীতের সব বিভেদ ভুলে গিয়ে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করাই এখন সময়ের দাবি। এ জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় করার আহ্বান জানান তারা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আজগর আলী। এছাড়াও জেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার রাশেদুল আলম রাশেদ, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ. কে. এম. মনিরুল হক (ডিপি মনির)সহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত ০৫ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল সদর–৫ আসনে ধানের শীষের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রদল ও যুবদলের সাবেক সভাপতি আহমেদুল হক শাতিল দলীয় সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দলের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি ধানের শীষের মনোনয়নপ্রাপ্ত সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এসকে/আরআই