    ৭০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি দিচ্ছে ভিভো বাংলাদেশ

    ৭০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি দিচ্ছে ভিভো বাংলাদেশ

    ছবি: সংগৃহীত

    ভিভো বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ম্যানেজার পদে জনবল নেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। 

     

    প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ

    বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস

    পদের নাম: ম্যানেজার

    পদের সংখ্যা: ১ জন


    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর

    অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর

    বেতন: ৭০,০০০ টাকা

     

    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: ২৮-৪০ বছর

    কর্মস্থল: ঢাকা।


    আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা বিডি জবসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। 

    আবেদনের সময়সীমা: আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১১ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ


     

    চাকরি ভিভো বাংলাদেশ বেতন

