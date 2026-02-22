এইমাত্র
    আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    জাতীয়

    জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সালিম সামাদ মারা গেছেন

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৪৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সালিম সামাদ মারা গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। 

    আর রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে তিনি মারা যান।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৬ বছর।

    বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী সাংবাদিক সালিম সামাদ। কর্মজীবনে তার তিনি বহু সম্মাননা অর্জন করেছেন।

    ইউএসএআইডি, ইউনিসেফ, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন এবং দুবাই কেয়ার্সসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন সালিম সামাদ।

    সালিম সামাদ একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশি সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তিনি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। রাজনীতি, মানবাধিকার ও নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখির জন্য পরিচিত।

    দক্ষিণ এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার ছিল ৩৫ বছরেরও বেশি সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা। তিনি সংঘাত, নিরাপত্তা, জোরপূর্বক অভিবাসন, ইসলামিক জিহাদ, সুশাসন, নির্বাচনী গণতন্ত্র এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন করেছেন। 

    ১৯৯১ সালে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ছোট শহরের সাংবাদিকদের সংবেদনশীল করে তুলতে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পথ প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে অশোকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এইচএ

    সাংবাদিক সালিম সামাদ ক্যান্সার

