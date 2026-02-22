একাধিক পদে নিয়োগ দিচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জনবল নিয়োগের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। একাধিক পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়:
পদের সংখ্যা: ১০
পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদের সংখ্যা: ইংরেজি (১), কম্পিউটার সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)।
পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদের সংখ্যা: আইন (১), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১)
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)।
পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদের সংখ্যা: ইংরেজি (১), শিক্ষা (১), হিসাববিজ্ঞান (১), আইন (১), পরিসংখ্যান (১), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা (সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় পে স্লিপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে)।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ারবিষয়ক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের সময়সীমা: আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
এইচএ