এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    চাকরি

    ঢাকায় জনবল নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৯ পিএম
    ঢাকায় জনবল নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক

    ছবি: সংগৃহীত

    বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান যমুনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব এন্টারপ্রাইজ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ব্যাংক পিএলসি 

    পদের নাম: হেড অব এন্টারপ্রাইজ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (সিএসই/সিএস/আইটি/সমমান)

    অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৪৫ বছর

    কর্মস্থল: ঢাকা

    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা যমুনা ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

